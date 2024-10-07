بتكلفة 2 مليار جنيه.. سكك حديد مصر تكشف تفاصيل خط سيناء (فيديو)

أكد محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، شعور بفرحة أهالي سيناء اليوم بوصول القطار للمحافظة بعد توقف 50 عاما، مشيرا إلى سعادة الأهالي.

وقال محمد عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون هناك كوبرى مزدوج بحيث يكون هناك قطارا يستطيع الذهاب إلى سيناء، وقطار قادم من سيناء.

وتابع رئيس الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، أنه تم العمل على أن يكون هناك خط يصل إلى منطقة بئر العبد ونصل لوصلة شرق بورسعيد، وتم العمل على أكثر من سنة ونصف بتكلفة 2 مليار جنيه، بملحمة كاملة من الدولة المصرية.

وأشار رئيس الهيئة القومية لـ سكك حديد مصرإلى أنه أصبح الربط مع سيناء يتم من أي مكان من الجمهورية عن طريق شبكة القطارات، معقبا: “اختبرنا اليوم تشغيليا القطار من الإسماعيلية”.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عبور أول قطار من محطه الشيخ زايد بالإسماعيلية إلى محطه بئر العبد مرورا بمحطات الفردان- القنطرة شرق - جلبانة بئر العبد، بعد توقف سنوات طويلة حيث عبر القطار من الضفة الغربية للقناة إلى الضفة الشرقية فوق كوبري الفردان على قناة السويس.

وشاركت الأهالي التي احتشدت في تلك المحطات فرحة عبور القطار من الإسماعيلية لسيناء، مقدمين الشكر للحكومة على اهتمامها بسيناء وإقامة مشروعات التنمية.

ويعد هذا القطار هو أول تجربة عبور بعد الانتهاء من تطوير خط قطار الإسماعيلية العريش خلال الفترة الماضية، ضمن محاور التنمية التي تشهدها سيناء.

انتهاء أعمال التطوير



وأنهت وزارة النقل الفترة الماضية أعمال التطوير بطول 100 كيلومتر في عمق سيناء من منطقة الفردان بالإسماعيلية حتى مدينة بئر العبد، مع رفع كفاءة جسر الفردان المار أعلى قناة السويس وهو كوبري معدني بطول 640 مترا يتكون من جزأين يمر أعلى قناة السويس، وإنشاء كوبري معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة.

دير بالذكر أن وزارة النقل من خلال هيئة السكة الحديد، أعلنت عن الانتهاء من تطوير وتجديد خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم، بسيناء، واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان شرق بورسعيد بئر العبد العريش طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش طابا الممر التنموي الجديد.