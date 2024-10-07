عاجل
أمين عام حزب الله بالعراق: نستعد لتوسيع الحرب مع اليمن وضرب قلب الكيان
الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

أسعار الدواجن تشتعل بعد انخفاض.. والشعبة تهاجم السماسرة: "ارحموا المواطنين"

دواجن
دواجن

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الآونة الحالية.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لا تعاني من أزمة في إنتاج الدواجن، ولكن الأزمة الحقيقية ترجع إلى أزمة في تسعير الدواجن نفسها.

txt

الكيلو ب92 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالفيوم

txt

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

وتابع: السبب الرئيسي لارتفاع الدواجن ترجع لارتفاع سعر الكتكوت، حيث ارتفع سعره من 20 جنيها، إلى 52جنيها، وهذه زيادة تقدر بنسبة 155%.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن الحكومة تحركت على الفور وسيتم استيراد كميات من الكتاكيت وطرحها لمربي الدواجن، لافتًا إلى أن السماسرة هم من يتحكمون في أسعار الدواجن.

وأشار سامح السيد إلى أن الغرفة التجارية طالبت الحكومة بمجموعة من الأمور التي تهدف إلى تراجع أسعار الدواجن، وأبرزها بورصة الدواجن، مردفًا: «أقول للسلاسل التجارية ارحموا المواطنين بسبب تضارب الأسعار».

مواد متعلقة

التداعيات الإقليمية تفقد قناة السويس 7 مليارات دولار.. فيديو

خالد الجندي: الأزهر قاد مع الجيش لوحة متناغمة أسهمت في نصر أكتوبر

عضو بالعالمي للفتوى: الصدقات وقت الضيق لها أجر كبير

قيادي فلسطيني: دخول نحو 87% من المساعدات المصرية لغزة موقف نقدره للرئيس السيسي

سيناريست: مهرجان الأقصر نجح في تحقيق تواجد كبير داخل القارة الإفريقية

خبير استراتيجي: قصف إيران لإسرائيل غير من ديناميكية الصراع في المنطقة

أتبرأ من إخافة الشعب.. الديهي: تصريح "مصر أفضل من غزة ولبنان" فبركة إخوانية

النمنم: قوة جيش الاحتلال غير حقيقية.. وذراع إسرائيل كسر في حرب أكتوبر
الجريدة الورقية