أسعار الدواجن تشتعل بعد انخفاض.. والشعبة تهاجم السماسرة: "ارحموا المواطنين"

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الآونة الحالية.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لا تعاني من أزمة في إنتاج الدواجن، ولكن الأزمة الحقيقية ترجع إلى أزمة في تسعير الدواجن نفسها.

وتابع: السبب الرئيسي لارتفاع الدواجن ترجع لارتفاع سعر الكتكوت، حيث ارتفع سعره من 20 جنيها، إلى 52جنيها، وهذه زيادة تقدر بنسبة 155%.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن الحكومة تحركت على الفور وسيتم استيراد كميات من الكتاكيت وطرحها لمربي الدواجن، لافتًا إلى أن السماسرة هم من يتحكمون في أسعار الدواجن.

وأشار سامح السيد إلى أن الغرفة التجارية طالبت الحكومة بمجموعة من الأمور التي تهدف إلى تراجع أسعار الدواجن، وأبرزها بورصة الدواجن، مردفًا: «أقول للسلاسل التجارية ارحموا المواطنين بسبب تضارب الأسعار».