الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أستاذ طرق: عودة القطارات لسيناء يعظم التنمية ويعزز التجارة مع الأردن والعراق

وزير النقل يحتفل
وزير النقل يحتفل مع الأهالي بعودة القطار

كشف الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، تفاصيل وأهمية عودة حركة قطارات السكة الحديد إلى منطقة سيناء الحبيبة من جديد، بعد توقف استمر لأكثر من 50 عامًا عن التشغيل، وذلك من خلال تشغيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100 كم.


وأضاف حسن مهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن عودة حركة القطارات إلى سيناء من ضمن أولويات الحكومة، كما أن المشروع سيسهم في عملية التنمية وتعزيز خط التجارة العربي المشترك بين مصر والأردن والعراق.

 

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وتابع: أهالى سيناء احتفلوا بعودة حركة القطارات مرة أخرى حيث استقبلوا القطار بالأعلام والورود والأغانى الوطنية والهتافات، وحرص الأهالى على التواجد بالمحطات يرافقهم عدد من طلاب المدارس، رافعين الأعلام المصرية.
وأوضح حسن مهدي، أن عودة حركة القطارات إلى سيناء مرة أخرى يعد تعظيم لعملية التنمية المختلفة في سيناء، وذلك بعد القضاء على الإرهاب في هذه المنطقة.

 

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