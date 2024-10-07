الجواب بيبان من عنوانه.. تامر أمين يعلق على نيولوك إمام عاشور (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن هزيمة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام الزمالك رغم أنها صعبة ومؤلمة لكنها بمثابة فوز لو الأهلي وعى الدرس.



وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه “آخر النهار” على فضائية “النهار” مساء اليوم :"يابخت اللي ينكسر كسرة ويفهم أين الخطأ، ويقوم بعدها ويبدو أن الاهلي بدأ بإصلاح البيت، والنادي الأهلي من الواضح أنه اتخذ قرارات أكثر صرامة في الفترة الحالية".

وتابع الإعلامي تامر أمين، أن الأهلي مقبل على مباراتين مهمتين أولهما بطولة السوبر المصري في الإمارات، وبعدها مباراة العين الإماراتي، معقبا: "النادي الأهلي داخل على مطحنة والأهلي شد شدة واجبة وضبط حقيقي.

الجواب بيبان من عنوانه



وعلق على صورة اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بعد حلق شعره، قائلا:"دي بداية التركيز للاعبي الأهلي.. ودا إمام عاشور الي عرفناه ويبدو أنه عاد لتركيزه في كرة القدم فقط ودي إشارة وعنوان والجواب بيبان من عنوانه"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب إمام عاشور داخل أحد صالونات الحلاقة، بعد أن قام بقص شعره وتغيير اللون الأصفر الذي ظهر به في الفترة الأخيرة.

استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

ورجح بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الفرمانات التي اتخذها محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، وقراراته الصارمة لإعادة الظبط والربط داخل الفريق الأحمر، بدأت تنعكس تبعاتها على لاعبي الفريق الأحمر ومن بينهم إمام عاشور.

كما رجح البعض الاخر أن قرار استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر الحالي بقرار من حسام حسن المدير الفني، جعله يعيد حساباته من جديد، ويعرف أن الانضباط والالتزام فقط هما بوابته للعودة لصفوف المنتخب الوطني.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء، أصدر فرمانا للاعبين بمنع حضور أي حفلات أو مناسبات، حيث تقرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على أي لاعب يحضر أي مناسبة خاصة دون الحصول على إذن مسبق

ونفي المدير الرياضي بالنادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج، حارس الأهلي، على شاشة قناة الفريق توقيع عقوبات على أمام عاشور قائلا: "لم أوقع عقوبات على إمام عاشور مطلقًا".

وأضاف: “ما يتردد من شائعات ليس صحيحًا، ولم يتم إثباته، والمشكلة إن السوشيال ميديا بتعطل الدنيا أكتر، ومؤثرة على لاعبي الجيل الحالي”.