البحوث الزراعية والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ينظمان ورشة عن إنتاج أصناف الأرز

افتتح مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية و المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي (IOFS) و التي تضم في عضويتها 65 دولة إسلامية، ورشة عمل لبناء القدرات ٌفي مجال انتاج اصناف الارز الاكثر انتاجية و ذات المرونه العالية في مواجهة التغيرات المناخية و ذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور شيرين عاصم نائب رئيس المركز وشاكلو اتابيفا منسق البرامج بالمنظمة ووكلاء معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورئيس قسم بحوث الأرز وعدد من الباحثين.

ومن الجدير بالذكر أن الاختيار وقع على مصر لإقامة تلك الورشة نظرا للنجاح الذي حققته مصر في مجال إنتاج الأرز وتطوير مجموعة متميزة من الأصناف و الهجن و التي ادي انتشار زراعتها لزيادة انتاجية وحدة المساحة لتصل إلى 4 أطنان للفدان الواحد كمتوسط عام للجمهورية و التي تعتبر واحدة من أعلى الإنتاجيات على مستوى العالم.

و تستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام من 7/10/2024 الي 9 /10 /2024 داخل أروقة مركز البحوث الزراعية في حضور خبراء من 6 دول وهي كازاخستان و نيجيريا وأوغندا والسنغال وباكستان والعراق للتعرف على التجربة المصرية في إنتاج الأرز وتبادل الخبرات والتنسيق فيما بين دول المنظمة لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.

وتشمل الورشة زيارة لمركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا وحقول إنتاج التقاوي وبعض الحقول الإرشادية المنزرعة بالأصناف الجديدة.

وتركز الورشة على عوامل نجاح منظومة إنتاج الأرز المصري وكيفية زيادة إنتاج الأرز في دول المنظمة من خلال التعرف علي الممارسات الزراعية المبتكرة وتبادل الرؤي حول إنتاج الأرز المستدام في ظل التغيرات المناخية و التوترات الدولية و كيف يمكن المضي قدما في زيادة التعاون بين مصر ودول المنظمة والاستفادة من الخبرات المصرية في منظومة إنتاج التقاوي وتطوير الأصناف والهجن الأكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية ونقل التكنولوجيا لصغار المزارعين وأفضل الممارسات الزراعية والمكافحة المتكاملة للآفات والحشائش.