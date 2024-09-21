ورشة عمل لوضع رؤية الشركة العامة للبترول حتى 2030 للتطوير وزيادة الإنتاجية

نظمت الشركة العامة للبترول برئاسة المهندس محمد عبدالمجيد ورشة عمل على مدار الأسبوع بالتنسيق مع شركة إنبى وبمشاركة الاستشاريين المتخصصين والكوادر الشابة المتميزة بالشركة لوضع رؤية عملها حتى عام 2030 ووضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق تلك الرؤيه وتطوير الشركة ومواجهة التحديات واستثمار نقاط القوة والفرص المتاحة لتطوير الأداء مما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات والعمل بشكل مؤسسى متكامل وذلك بدعم ومتابعة دقيقة من قيادات الشركة.

زيت جديد

كانت أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) الرائدة فى تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أطلقت وأنتجت سلسلة منتجات زيوت جديدة تحمل الإسم التجاري "برايم Prime" وهي منتجات زيوت متخصصة لمحركات الديزل يتم تصنيعها محلياً وتسويقها من خلال شركة كارجاس فضلا عن التصدير للخارج بعد تغطية احتياجات السوق المحلي.

قدم الكيميائي إبراهيم جاد مدير عام مجمع خلط الزيوت عرضاً عن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في خطوط تصنيع منتجات زيوت المحركات والتشحيم والتي تطابق أعلى معايير ومقاييس الجودة العالمية.

وبدوره، أكد المهندس خالد جمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلتزام كارجاس بتقديم منتجات زيوت عالية الجودة للمستهلك النهائي وتلبية احتياجات السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير العملة الأجنبية، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة مصر للبترول على مدار أكثر من 20 عاماً تم خلالها خلط وتعبئة العديد من منتجات الزيوت لمحركات البنزين والديزل بإجمالي إنتاج 40 ألف طن.

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة وتوجهات الحكومة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلي بأعلى درجات الجودة والتصدير.