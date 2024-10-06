ممارسة اليوجا لعضلات الوجه .. تعيد الشباب أو مجرد خدعة؟

يعرف ممارسو اليوجا أن وضعيات مثل المحارب، والجسر، وغيرها يمكن أن تحسن المرونة، وتقلل من التوتر، وتبني القوة في جسمك، ولكن ما اكتشفه الباحثون مؤخرًا أن اليوجا تقدم فوائد مماثلة لبشرتك.

وقال الدكتور جوشوا زيشنر، الأستاذ المشارك في الأمراض الجلدية في كلية إيكان للطب في جبل سيناء، لمجلة "ذا تايم" إن اليوجا للوجه - بما في ذلك الحركات مثل رفع الحاجبين، ونحت الخدود السعيدة، وتطوير الصدغ - تشير إلى التمدد والتدليك وممارسة تمارين الوجه.

تتضمن التقنية تحريك عضلات الوجه بشكل متكرر بطرق معينة، من خلال ممارسة هذه التعبيرات، تدعي اليوجا للوجه تحسين مدى جودة عمل هذه العضلات وتعزيز مظهرك، كما يقول الدكتور مراد علم، نائب رئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية فاينبرج للطب بجامعة نورث وسترن، والذي أجرى أبحاثًا حول اليوجا للوجه.

هل تجعلك اليوجا تبدو أصغر سنًا حقًا؟

يؤدي التقدم في السن إلى عدد من التغييرات التي تؤثر على بشرتك، يمكنك فقدان قوة العضلات، مما قد يجعل جلد وجهك يبدو مرتخيًا ومترهلًا، كما يقول زيشنر.

وأضاف أنه مع تقدمك في العمر، تصبح الوسادات الدهنية الموجودة تحت الجلد رقيقة، وتفقد الكولاجين، وهذا يجعل بشرتك أقل مرونة ويعطيها مظهرًا أقل امتلاءً.

وأردف: "من خلال يوجا الوجه، تحاول تنمية عضلاتك، الموجودة أسفل الوسادات الدهنية. مثل كمال الأجسام، تمارس نفس العضلات مرارًا وتكرارًا، وتصبح أكبر".

وقال إن عضلات الوجه المتضخمة يمكن أن تملأ بعض الحجم الذي استنفد بسبب فقدان الدهون والعضلات والكولاجين المرتبط بالعمر.

كما قد تتخيل، هناك بحث محدود للغاية حول اليوجا للوجه. ولكن في دراسة صغيرة أجراها علم ونشرت في دورية "جاما" في عام 2018، أدت النساء في سن 40 إلى 65 عامًا بأداء تمارين الوجه لمدة 30 دقيقة يوميًا أو كل يومين لمدة 20 أسبوعًا، بعد مقارنة الصور قبل وبعد، لاحظ الباحثون أن الأشخاص لديهم خدود علوية وسفلية ممتلئة وظهروا أصغر سنًا بعد ممارسة اليوجا للوجه.

فوائد أخرى لممارسة اليوجا للوجه

أوضحت الدكتورة أنيتا ريزكو، طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، أن ممارسة أي نوع من التمارين يمكن أن يحسن الدورة الدموية، لذا فإن تقوية عضلات الوجه من المرجح أن يكون لها نفس التأثير.

"وأضافت: تؤدي زيادة قوة عضلات الوجه إلى تأثير "شد الوجه" الطبيعي من خلال خلق مظهر مرفوع ومتناسق، في حين يضيف تحسين الدورة الدموية إلى بشرة مشرقة وصحية بشكل طبيعي."