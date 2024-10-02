"المنشاوي" يُجدد ندب عميد معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتجديد ندب الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح محمد الأستاذ بقسم طب الحيوان، بكلية الطب البيطري، بالجامعة للقيام بأعمال عميد معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية، بالجامعة وذلك لمدة عام.

وأكد الدكتور المنشاوي على الدور المهم الذي يؤديه معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية؛ بوصفه أحد نقاط القوة بالجامعة، وكونه أول معهد بحثي على مستوى الجامعات المصرية في هذا التخصص الدقيق، ويمثل نموذجاً عملياً لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم التوجه إلى إجراء الدراسات البينية، والتطبيقية؛ تحقيقاً للتكامل في العمل البحثي بين أكثر من تخصص وفقاً لرؤية مصر 2030.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور عمرو عبد الفتاح علي تجديد توليه لهذا المنصب المهم موجهاً باستمرار أعمال التطوير، والتحديث داخل المعهد، واستثمار الإمكانيات المتقدمة التي يتمتع بها، والاستفادة منها في مواكبة التطورات العلمية، والعالمية، وفتح مجالات جديدة للدراسات، والأبحاث الدقيقة؛ بما يسهم في إثراء الحركة العلمية، والبحثية داخل الجامعة.