حامد فارس: النظام الدولي هش وضعيف.. أمريكا لا ترى إلا بعين إسرائيل

علق الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، على التعامل الدولي مع الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع التصعيد الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن النظام الدولي أصبح هشا وضعيفا وغير قادر على حماية الشعوب المستضعفة وشعوب كثيرة في تقرير مصيرها، وبخاصة القضايا ذات صلة بالشرق الأوسط.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن العالم الآن ليس كما كان، وأصبح أضعف من ذي قبل، مؤكدًا أنّ الإدارة الأمريكية تتحمل كل ذلك، فالعالم انتفض أكثر من مرة، ومعه الكثير من الشعوب التي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والضاحية الجنوبية.

وتابع: “ارتكب الاحتلال الكثير من الجرائم التي ارتكبت على مدار 75 سنة، ولكن ما حدث ويحدث في قطاع غزة وبيروت أشد الجرائم فتكا في التاريخ الحديث”، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب كل أنواع الجرائم، ولكن العالم، وبالأخص الإدارة الأمريكية لا ترى إلا بعين إسرائيل والنظارة الإسرائيلية فقط دون أي اعتبار لحقوق الشعوب الأخرى في الحياة الكريمة.

وواصل: "هذا ما شهدناه من اتباع نتنياهو سياسة الأرض المحروقة وإبادة كل شيء، الحجر والشجر قبل البشر، وهذا دليل قاطع على منهجية الاحتلال وغض الطرف من قبل الغرب".

