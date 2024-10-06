تجديد حبس فني تحاليل بتهمة ابتزاز طبيب بالعياط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس فني تحاليل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على محادثات خاصة من هاتف طبيب يعمل لديه وابتزازه، بدائرة مركز شرطة العياط.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، يفيد بورود بلاغًا من طبيب يتهم فيه فني تحاليل يعمل لديه بقيامه بابتزاه عقب حصوله على محادثات من هاتفه أثناء قيامه بترتيب بعض التطبيقات والبرامج، حيث قام بتصوير المحادثات الموجودة على الهاتف بين الطبيب وبعض السيدات التي يترددن على العيادة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وقرر اليوم قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا.

وفي سياق آخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (476) قضية مخدرات، و(167) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84203) أحكام قضائية متنوعة.

أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

فى مجال قضايا المخدرات ضُبط (476) قضية مواد مخدرة بحوزة 423 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 8 متهمين هاربين، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 20 متهمًا، وضبط 167 قطعة سلاح ناري بحوزة 157متهمًا، فيما تم تنفيذ 84203 حكمًا قضائيًا متنوعًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل فندق بمنطقة الدقى، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل فندق فى الدقى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما لقي أحد الأشخاص مصرعه، اليوم الأحد، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مركز شرطة الحوامدية، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة انتابته حالة صرع، مما تسبب في وفاته في الحال، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.