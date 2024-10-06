مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالحوامدية

لقي أحد الأشخاص مصرعه، اليوم الأحد، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مركز شرطة الحوامدية ، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة انتابته حالة صرع، مما تسبب في وفاته في الحال، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر لقي أحد الأشخاص مصرعه، فيما تم إنقاذ آخرين إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بين قريتي "أبو صير والعزيزية" بدائرة مركز شرطة البدرشين، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من الرائد أحمد يحيى، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بسقوط سيارة ملاكي بترعة البدرشين، ووجود متوفي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ما أسفر عن مصرع قائدها، فيما تم إنقاذ مستقلي السيارة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص من بينهم فتاة، متهمين باستدراج شاب بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على متعلقاته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمين.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تعرفت على المجني عليه، واستدرجته، لمنطقة السادس من أكتوبر بمساعدة شابين وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي كان بحوزته.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من ضباط مباحث قسم ثالث أكتوبر، يفيد بتعرض أحد الأشخاص للسرقة على يد 3 متهمين من بينهم فتاة، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين قيام (عاملة بمحل، سائقان "لهما معلومات جنائية") باستدراج أحد الأشخاص وقاموا بتهديده والاستيلاء منه على (مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.