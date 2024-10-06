الهاتف القاتل.. عامل يحاول إنهاء حياة آخر لرفضه دفع ثمن «تليفون محمول» بالدقي

تباشر جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها مع المتهم بإطلاق عيار ناري تجاه عامل جراج ما تسبب في إصابته بسبب ثمن هاتف محمول بمنطقة الدقي، وقررت حجزه على ذمة التحريات.

واستعلمت جهات التحقيق عن الحالة المصاب لسؤاله حول الواقعة، وقررت استدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي باستقبال عامل جراج مصاب بطلق ناري وادعاء تعدي آخر مقيم بدائرة القسم

بالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعامل لقيام المجني عليه بشراء هاتف محمول من المتهم ورفض دفع ثمنه، فقام المتهم بإطلاق عيار ناري تجاهه محدثا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أوهمهم بتوفير فرص عمل.. القبض على نصاب في الإسكندرية



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على "هاتف محمول - علبتين لخطوط الهواتف المحمولة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شهادات مزورة.. الأمن يداهم كيانا تعليميا للنصب على المواطنين في مصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.