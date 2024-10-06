قطار سريع يدهس شخصا يعبر الطريق من مكان مخالف بالحوامدية

لقي أحد الأشخاص مصرعه أسفل عجلات القطار حال محاولته عبور شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بشخص بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

ومن خلال الفحص والاستماع لشهود العيان تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة انتابته حالة صرع مما تسبب في وفاته في الحال، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب ملاكي بترعة المريوطية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، صباح اليوم، في ترعة المريوطية بجوار كوبري أبو صير في محافظة الجيزة.

وتعود البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة بلاغا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بجوار كوبري أبو صير، وعليه تم الدفع بسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ.

وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج مصابين اثنين تم نقلهما إلى مستشفى شبرامنت العام، وكذا اتنشال جثة واحدة تم نقلها إلى مستشفى البدرشين.