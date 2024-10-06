مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب ملاكي بترعة المريوطية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي، صباح اليوم، في ترعة المريوطية بجوار كوبري أبو صير في محافظة الجيزة.

وتعود البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية ما بين قريتي أبو صير والعزيزية بـ«البدرشين»، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج مصابين اثنين تم نقلهما إلى مستشفى شبرامنت العام، وكذا اتنشال جثة واحدة تم نقلها إلى مستشفى البدرشين.

الأمن يكشف ملابسات التعدي على سيدة ونجلها خلال مشاجرة بالمنصورة



كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص وأبنائه بالتعدى على شاب ووالدته بالدقهلية بالضرب بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/9/2024 تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، من طرف أول القائمة بالنشر (سيدة ونجلها - مقيمان بدائرة القسم "مصابان بعدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم")، طرف ثانٍ (عامل ونجله – مقيمان بذات العنوان"، أحدهما مصاب ببجروح وكدمات عدة متفرقة بالجسم") بحدوث مشاجرة فيما بينهم، بسبب خلافات الجيرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض باستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض نتج عنها الإصابات المنوه عنها، وتخلصهم من الأدوات المستخدمة بإلقائها بالطريق العام عقب المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.