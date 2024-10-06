حبس المتهمين باستدراج شاب وسرقته بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص من بينهم فتاة، متهمين باستدراج شاب بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على متعلقاته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمين .

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تعرفت على المجني عليه، واستدرجته، لمنطقة السادس من أكتوبر بمساعدة شابين وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي كان بحوزته.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من ضباط مباحث قسم ثالث أكتوبر، يفيد بتعرض أحد الأشخاص للسرقة على يد 3 متهمين من بينهم فتاة، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين قيام (عاملة بمحل ، سائقان "لهما معلومات جنائية") باستدراج أحد الأشخاص وقاموا بتهديده والاستيلاء منه على (مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

وفي سياق آخر أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس شقيقين، لاتهامهما بقتل جارهما بطلق ناري، لإلقاء زوجته المياه على والدتهما بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور، ألقت القبض على المتهمين "سعد وسيد" شقيقين، بتهمة قتل جارهما الذي يقيم بنفس منطقتهما السكنية بطلق ناري، لإلقاء زوجته المياه على والدتهما خلال سيرها.

وكشفت التحريات أن زوجة المجني عليه ألقت المياه على والدتهما في أثناء سيرها بالمنطقة، وتطور الأمر بين المجني عليه وبين المتهمين إلى مشاجرة وأطلق المتهمان النار على المجني عليه وتسببا في وفاته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم للعثور على جثة طالب، تعرض للغرق في نهر النيل بالحوامدية، لعدم إجادته السباحة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، حيث أكدوا تعرض الطالب للغرق، لعدم إجادته السباحة، دون وجود شهبة جنائية.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتبين من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الضحية يدعى "ك.ج" طالب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.