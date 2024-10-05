الداخلية تضبط سيدة الإسكندية لإدارتها كيان تعليمي بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - أكلاشيه خاص بالكيان - مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.