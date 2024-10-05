السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

غسيل 60 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عصابة قرصنة القنوات الفضائية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء لاقبض على إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية. 

 

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إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية للشركات العالمية للإنتاج السينمائى والتليفزيونى.

 

وذلك من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات ، وتحصلهم على أرباح من نسب المشاهدات على تلك المواقع بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء قطع الأراضى).


وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الجريدة الورقية