خدرها لتنفيذ خطته.. كواليس استدراج ممرضة والتعدي عليها داخل شقة ببولاق الدكرور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف تفاصيل تعرض ممرضة للاعتداء الجنسي على يد عاطل داخل شقة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الضحية تعرضت لاعتداء جنسي داخل شقة بمنطقة الطالبية بعدما تم استدراجها من قبل عاطل وتخديرها والاعتداء عليها.



الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية ورد إليه بلاغًا من ”هند.ج” ممرضة 27 سنة، تتهم فيه عاطلا باستدراجها وتخديرها والاعتداء عليها داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة تم تحديد وضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بلاغ كاذب.. الداخلية تكشف حقيقة سرقة محول كهرباء بمدخل قرية في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الزعم بسرقة محول الكهرباء والأسلاك المتواجدة بمدخل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلاً، وأنه لا يوجد بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن ، وأن محول الكهرباء الوارد بالخبر غير مستخدم ويتم تغذية القرية من خلال برج آخر ولا توجد به ثمة أعطال، وبمواجهة القائم على النشر بادعائه الكاذب أقر بذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.