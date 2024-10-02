"موحشتنيش الكاميرا".. منى جبر تكشف حقيقة عودتها للتمثيل

كشفت الفنانة المعتزلة منى جبر، حقيقة عودتها للتمثيل من جديد بعد اعتزالها الفن مدة طويلة، مؤكدة أن ما تردد غير صحيح وأنها لن تعود للتمثيل مرة أخرى بعد قرار اعتزالها.

وأضافت منى جبر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم": "في المجال الفني بتجيلك لحظة بتحس إنك مش هتقدر تدي أكتر من اللي أنت اديته وخدت قرار الاعتزال ومن يوم القرار ده مفكرتش أرجع".

وأردفت منى جبر : "موحشتنيش الكاميرا ولا الفن ولا التمثيل الجمهور أكيد هيقدر إني إنسان له حياته وقاعد في بيته مع ولاده، الفن ممكن يكون في أي حاجة الكلمة الطيبة أو الاطلاع على الحياة أو التعامل مع الناس، عشت حياتي اللي معشتهاش بعد الفن، لأنه بيخطف العمر..ومش همثل لو هاخد الأوسكار وحتى لو هاخد مال الدنيا".

بحب الممثلين الصغيرين كلهم

و تحدثت الفنانة المعتزلة عن فنانين الجيل الحالي قائلة: "بحب الممثلين الصغيرين كلهم لأني بحس أنهم مجتهدين جدا وبينحتوا في الصخر إحنا كانت فرصنا أكتر لأننا أقل بكتير دلوقتي لو فتحت الحنفية هتنزل ممثلين، الممثل ممكن يعجبني في دور وممكن معجبنيش في دور تاني".