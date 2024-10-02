إبراهيم عيسى: الربط بين نصر أكتوبر وطوفان الأقصى سفالة وجنون

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الجيش المصري هو الذي صنع المجد العظيم الرائع في نصر اكتوبر، قائلا: "لا نريد أن نسمع سفالة سياسية تربط بين نصر أكتوبر وعملية 7 اكتوبر، ما يربط بين 7 اكتوبر و6 أكتوبر هو جنون".



وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن 6 أكتوبر حرب مصر وانتصار الدولة المصرية وجيش مصر العظيم الذي تمكن من تحرير أرضه واستعادة كرامته، بينما عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر هي عملية انتحارية قامت بها حركة حماس وتسببت في قتل ما يزيد عن 41 ألف فلسطيني".

وتابع: الإسلام لم يدعونا للحروب والدخول في صراعات، مؤكدًا أن الثقافة القومية الناصرية قائمة دائمًا على الحرب، ورغم من ذلك لم يفعل عبدالناصر شئ إلا الخسائر العسكرية ولم ينتصر في أي حرب.

ولفت إلى أن المشروع الإيراني لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يقاوم وليس هناك أي دليل على ذلك، بما فيما قام به حزب الله كجبهة إسناد.

وأوضح، أن حزب الله لم يصنع شئ في مواجهة إسرائيل، ولكنه خطف القرار اللبناني وورط الشعب اللبناني، متابعًا: "مختطف الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني و90% من الشعب اللبناني لا يريد حرب ولكن حزب الله ادخلهم الحرب"، متسائلًا: "ماذا فعل حزب الله تجاه إسرائيل بعد 2006؟".

وشدد على أن عمليات اليوم هي عمليات صد الهجوم والتوغل الإسرائيلي، مضيفًا: "لو حزب الله مقامش بدور الإسناد لم يكن يفكر الاحتلال الإسرائيلي أن يأتي لحدود لبنان في هذا الوقت"، موضحًا أن حزب الله لا يعي مفاهيم موازين القوى ويصف نفسه بأنه مقاومة وهم ليسوا كذلك.