خبير عسكري: الضربات الإيرانية لم تكن موجعة بالشكل المطلوب (فيديو)

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الأوضاع العسكرية هي المحددة للأحداث على الأرض، موضحا أنه لقياس فعالية الضربات الإيرانية من الناحية العسكرية يجب الإجابة على عدة أسئلة: "هل الضربات الإيرانية أصابت أهدافها بقوة؟ هل أحدثت التدمير المطلوب؟ والأهم، هل فقد الهدف الذي تم ضربه قدرته على الرد؟

وأضاف اللواء الحلبي خلال مقابلته في برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه بناءً على المعطيات المتاحة، فإن الضربات الإيرانية لم تكن موجعة بالشكل المطلوب، ولم تصب جميع أهدافها بدقة، حيث أن بعض الضربات الإيرانية لم تصل إلى أهدافها.

إيران ودعم القضية الفلسطينية

وأشار مركز الدراسات الاستراتيجية إلى أن إيران تسعى لزيادة شعبيتها في المنطقة من خلال المزايدة على العرب في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار الحلبي إلى أن تأثير الضربات الإيرانية كان نفسيًا أكثر منه ميدانيًا، حيث تسببت في خلق جو من الرعب بين المدنيين في إسرائيل، لكن على المستوى العسكري، لم تحقق النتائج المرجوة.

وأكد الحلبي أن إيران من الناحية العسكرية لا تزال بعيدة عن التأثير بشكل مباشر على قدرات إسرائيل، ولم تفقدها القدرة على الرد على تلك الضربات.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، إن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد".

وأضاف الصفدي أن "الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه"، مشيراً إلى أن "هذا موقف أبلغه الأردن بوضوح لإيران وإسرائيل".

وأشار الصفدي إلى "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير، الذي يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة عبر التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان".



كما حذّر من "التبعات الكارثية لتوسعة الحرب الإسرائيلية على لبنان وشن هجوم بري عليه، وأثر ذلك على أمن المنطقة برمتها".

وكانت إيران قد أطلقت أمس الثلاثاء، 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.

وتناقل أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو قصيرة لصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة من البلاد.



وأدى سقوط شظايا إلى إصابة أردنيين بجروح طفيفة، حسب وزارة الداخلية الأردنية.

فيما ذكرت مديرية الأمن العام الأردنية، أمس الثلاثاء، أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي الأردنية، اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.