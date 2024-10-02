وزير الزراعة يكشف بشرى عن أسعار الطماطم (فيديو)

قال علاء فاروق وزير الزراعة، إن التغيرات المناخية أثرت فى محصول الطماطم ولدينا شهر يشهد قلة إنتاج في الطماطم وبالتالي ترتفع أسعار الطماطم في هذه الفترة بسبب تواجد طماطم صوب ".

وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية" المحور"، مساء اليوم: "نتوقع أن تبدأ العروة الجديدة للطماطم خلال منتصف الشهر الحالي أو اخر الشهر الحالي بما يؤدي إلى هبوط وانخفاض أسعار الطماطم في الأسواق".

أسعار مناسبة وعادلة للمزارع



وتابع وزير الزراعة: "الدولة المصرية حريصة على توفير أسعار مناسبة وعادلة للمزارع في مختلف المحاصيل".

وأردف: "الحكومة أعلنت عن سعر أردب القمح بـ 2200 جنيه والهدف من ذلك الأمر هو توفير أسعار عادلة للمزارع وتحفيزه على توريد الأقماح للدولة ".