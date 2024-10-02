أحمد موسى يهاجم الإخوان بسبب التشكيك في نصر أكتوبر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية تشكك في انتصار أكتوبر، معقبا: "هل يمكن لمن يشكك في نصر أكتوبر أن يكون مصريًا؟ العدو الإخواني مثل العدو الإسرائيلي، لن يكون معك أبدًا".

الجيش المصري نجح في كسر غرور موشيه ديان

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم: أن الجيش المصري نجح في كسر غرور موشيه ديان خلال نصر أكتوبر،

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقد اجتماعًا مع الفريق أحمد إسماعيل قبل بدء الحرب، بهدف استعادة الأراضي المصرية، مؤكدًا على ضرورة الفخر بقادة القوات المسلحة المصرية.

وأوضح أحمد موسى أن وجوه الجنود الإسرائيليين كانت مليئة بالانكسار والحسرة خلال حرب أكتوبر 1973، مؤكدًا على التزام القوات المسلحة المصرية بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

عث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.



جاء بها:- يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.

لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزاً متجدداً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثاً للفخر والاعتزاز، ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء، فكل عام ومصر كنانة الله في أرضه بخير ونماء، وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء، لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة كل التحديات والصعوبات وتنطلق للمزيد من التنمية والازدهار.