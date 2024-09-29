دفن جثة طفلة لقيت مصرعها في مشاجرة ببولاق الدكرور

واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع طفلة وإصابة والديها على يد عدة أشخاص تعدوا عليهم بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم في منطقة بولاق الدكرور، حيث أمرت بتشريح جثة الطفلة المجني عليها، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الطفلة ووالديها تعرضوا لاعتداء على يد آخرين، بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن مقتلها، وإصابة والديها، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بموقع الحادث.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة والدها.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين والدي الطفلة، وبين شقيقين، بسبب خلافات بينهم، وخلال المشاجرة تعدى أحد الأشخاص على الطفلة بسلاح أبيض، ما أسفر عن مصرعها في الحال، كما أصيب والديها.

وفي سياق آخر تمكنت قوات الحماية المجنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، دون ووقع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وفرضت قوات الأمن كردون أمني بالمكان، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع خطر إمتداده.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.