فني صيانة ينصب على الفنان مصطفى كامل| تفاصيل

قررت نيابة العجوزة الجزئية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على الفنان مصطفى كامل وتركيب قطع غيار غير أصلية داخل أجهزة كهربائية خاصة به.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عامل بتوكيل أجهزة كهربائية؛ لاتهامه بالنصب على المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين.

وكشفت التحريات الأولية، أن العامل أجرى صيانة أجهزة كهربائية لمصطفى كامل، وركب قطع غيار غير أصلية.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يتهم عاملا بتوكيل أجهزة كهربائية بالنصب عليه خلال تركيب قطع غيار غير أصلية بأجهزة كهربائية.

القبض على 3 أشخاص لتزويرهم المحررات الرسمية في المطرية



ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بمنطقة المطرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية؛ بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية - جهاز كمبيوتر يحوى بداخله على نسخ لمحررات رسمية - جهازى "تقطيع وتغليف").

واعترف بممارسته النشاط الإجرامى عن طريق تصوير الأختام على الأوراق المزورة لدى مالك استوديو تصوير، مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"وبحوزته آلة التصوير المستخدمة فى الواقعة.

كما أمكن ضبط أحد عملائه (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته محرر رسمى "مزور"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.