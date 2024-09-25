وفاة سيدة داخل حمام سباحة أثناء حصة تدريب بالشيخ زايد

لقيت سيدة مصرعها غرق اثناء تدريبها داخل حمام سباحة بعد إصابتها بتشنجات وفارقت الحياة على الفور.

بلاغ الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق سيدة داخل حمام سباحة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.



وبالفحص تبين أنه أثناء تدريب سيدة داخل حمام السباحة حدثت لها تشنجات وحاول المتواجدين إسعافها ونقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.