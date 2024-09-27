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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

أثناء لهوهما.. تفاصيل مصرع طفلين غرقا في النيل بأطفيح

الطفلين
الطفلين

لقى طفلين مصرعهما غرقا في نهر النيل بقرية الديسمي في أطفيح الجيزة اثناء لهوهما على شاطئ النيل، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان أحد الطفلين بينما يتم البحث عن الآخر.  

تلقت غرفة عمليات النجدة باختفاء طفلين أبناء عمومة اثناء لهوهما على ضفاف نهر النيل القريب من منزليهما بقرية الديسمي في مدينة أطفيح.


كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في اختفاء الطفلين وأنهما لقيا مصرعهما غرقا في نهر النيل أثناء اللعب على الشاطئ.

انتقلت قوة امنية ترأسها المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح الى مسرح البلاغ وتم فرض كردون امني وانتقلت قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الطفلين ونجحت بعد عدة ساعات في انتشال جثة احدهما ومازالت عمليات البحث مستمرة عن جثة الطفل الآخر.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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