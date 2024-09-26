مشاجرة على شقة.. التحقيق مع أمريكية وسوداني في الجيزة

فتحت نيابة شمال الجيزة تحقيقا في واقعة مشاجرة بين سيدة أمريكية وأحد رجال الأعمال يحمل الجنسية السودانية، بسبب الخلاف على ملكية شقة.



طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت استدعاء طرفي المشاجرة لسماع أقوالهما.

الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين رجل أعمال سوداني وسيدة أمريكية في عقار بمنطقة الدقي بالجيزة؛ بسبب شقة سكنية.

وتلقى قسم شرطة الدقي إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين مواطنين أجنبيين -رجل سوداني وسيدة أمريكية - في دائرة القسم، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المشاجرة في العقار 101.

وتبين أن طرفي المشاجرة "معتصم. م" 56 عامًا، رجل أعمال سوداني، والطرف الثانِي "منى. ع"، تحمل الجنسية الأمريكية؛ بسبب خلاف على وحدة سكنية، وأن السوداني اشترى الشقة بقيمة 13 مليون جنيه، وعندما توجه لاستلامها وجد سيدة حاصلة على الجنسية الأمريكية مستأجرة الشقة لمدة 25 عامًا.

بيع الشقة بتوكيل

واستمع ضابط القوة الأمنية لأقوال الطرف الأول الذي أكد أنه اشترى الشقة من سيدة تدعى "نيفين. ح"، بموجب توكيل بيع رسمي بـ13 مليون جنيه.

وخلال التحقيقات قالت السيدة الأمريكية، إنها استأجرت الشقة من مالكها شخص آخر لمدة 25 سنة مقابل 21 مليون جنيه دفعت منها 12 مليون جنيه في 7 يناير الماضي.

وتحرر المحضر الرسمي بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.