النيابة تطلب التحريات في واقعة الاعتداء على رئيس مجلس مدينة أبو النمرس

طلبت جهات التحقيق بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة الاعتداء على رئيس مجلس مدينة أبو النمرس خلال حملة إزالة تعديات بمنطقة شبرا منت.

وقررت جهات التحقيق استدعاء شهود العيان على الواقعة ورئيس المدينة المصاب لسماع أقوالهم.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام 3 أشقاء بالتعدي بالضرب علي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والتسبب في إصابته بكدمة في الوجهه حال تواجده رفقة حملة إزالة تعديات بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام حملة من الحي بإزالة جمالون مخالف بقطعة أرض ملك 3 أشقاء وعقب ذلك اعاد المتهمين بنائه مرة أخري وعقب حضور حملة إزالة مرة أخري نشبت مشادة كلامية بين مالكي الأرض ورئيس الحي وقام المتهمين بالقاء الحجارة على الحملة مما تسبب في إصابة رئيس الحي "زينهم أحمد" بكدمة في الوجه جري نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات