السيطرة على حريق منزل بمنشأة القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، من دون ووقع إصابات، أو خسائر في الأرواح.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بالمكان، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخرفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة إصابة أحد الأشخاص كانت صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بإحدى قرى مركز العياط، حيث أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اليجزة، إخطارًا من مركز شرطة العياط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بإصابة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك السيارة.

كما أصدرت النيابة المختصة قرارًا بتجديد حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.