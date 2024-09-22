حقنة مخدرة وراء إنهاء حياة شخص في الوراق

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل العثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة زراعية في الوراق، حيث تبين أنه حقن نفسه بمادة مخدرة، مما تسبب في مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية في الوراق، انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب، لا توجد به إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى أنه حقن نفسه بمادة مخدرة، تسببت في إنهاء حياته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

شاب يحاول قتل والدته وشقيقه بعد معاتبته على سوء سلوكه في حلوان



لم ترض أم عن سلوك ابنها المنحرف وحاولت تقويمه وإعادته على الطريق السليم مرة أخرى، لكن لم يستمع الابن لكلمات والدته واشتبك معها حتى تطور الأمر بينهما إلى مشاجرة دامية.

تخلى الابن العاق في لحظة غضب عن إنسانيته وتقديره لوالدته التي تعبت في تربيته، وأمسك بسلاح أبيض وسدد لها طعنات عدة حتى أغرقت دمائها الأرض، وعند تدخل شقيقه لنصرة والدتهما تلقى هو الآخر نصيبا من الطعنات الغادرة.

ضباط قسم شرطة حلوان ورد إليه بلاغًا بوقوع مشاجرة عائلية ووجود مصابين بدائرة القسم بمنطقة شارع الجامع.

على الفور انطلقت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين.

وتبين أن الأم عاتبت ابنها على سوء سلوكه، لكنه تشاجر معها وتعدى عليها بسلاح أبيض أسفر عن إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسم، وعند تدخل شقيقه لمساعدتها تمت إصابته هو الآخر بعدة طعنات.

تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

عامل ينتهك عرض شقيقته من ذوي الهمم في الدقهلية

تعدى شاب مريض نفسيا على شقيقته من ذوي الهمم، بأن هتك عرضها أكثر من مرة أثناء تواجدها برفقته، وتم إلقاء القبض على المتهم.

الواقعة تحرر بها بلاغ في مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بأن حضر شاب ثلاثيني وبرفقته شقيقته من ذوي الهمم وطلب تحرير محضر ضد شقيقهما الثالث ”صهيب”32 عاما.

وأفاد مقدم البلاغ أن شقيقه تعدى على أخته ”أفنان” 31 عاما التي تعاني من إعاقة تأخر ذهني بهتك عرضها والاعتداء جنسيا عليها عدة مرات أثناء تواجدها بمفردها داخل منزلهم في منطقة حي البستان.

وأقر مقدم البلاغ أنه حضر لتحرير محضر فور علمه بالجريمة التي يرتكبها شقيقها، وأضاف بأن المتهم يُعاني من مرض نفسي ويعالج منه.

عقب تقنين الإجراءات وتحرير محضر بالواقعة، تم ضبط المتهم واعترافه بارتكاب جريمته.