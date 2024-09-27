رئيس الوزراء الفلسطيني: مجلس الأمن الدولي لم يلجم العدوان الإسرائيلي على غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن عاما كاملا قد مضى من العدوان الإسرائيلي على غزة، شهدنا خلاله تجريدا من الإنسانية والكرامة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط، أن مجلس الأمن الدولي لم يلجم العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن.

إسرائيل مقتنعة بأنها فوق القانون

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن إسرائيل مقتنعة بأنها فوق القانون، موضحا أن إسرائيل مستمرة في عدوانها حتى تجر المنطقة لحرب مفتوحة، وتتعمد تدمير فلسطين.

وقال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يحدث الآن في لبنان يعبر عن حرب شاملة وأنه هناك حالة تخوف من أن تدخل طهران الحرب.

وأضاف «ملاعب»، خلال مداخلة على فضائية«القاهرة الإخبارية»، أن إيران لها حساباتها الخاصة وإذا حاولت الدخول، فإنه وجود الأمريكيين في المنطقة سيمنعها في الحرب، وإعطاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمتابعة التدمير والقتل والتهجير كما فعلت في غزة.



وأشار إلى أن جيش الاحتلال مستمر في عدوانه على إقليم الشرق الأوسط وانه قدر على احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأنها لا يحل لها أن تحتله بموجب اتفاقيتها كما احتلت غزة كاملة، وبدأت في تهجير الضاحية وهي باتجاه احتلال جنوب لبنان.



وتابع: «عندما يأتي قائد القيادة الامريكية الوسطى إلى إسرائيل كل أسبوعين ويوضح أن لديهم مشاركة في تقدير الموقف وفي ما تخطط له الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية»، مؤكدًا ان كل ما تفعله إسرائيل يأتي بعد مشورة مع القيادة الأمريكية الوسطى.