القاهرة الإخبارية: كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة استفزازية للشرق الأوسط وإيران (فيديو)

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمم المتحدة بدأ كلمته في تمام الساعة 9:42 بتوقيت نيويورك، واحتوت على العديد من المغالطات التي تكررت على لسانه وعلى لسان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، حيث استشهدا بمشاهد 7 أكتوبر وقدما معلومات مضللة حولها.

وأضاف مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” أن كلمة نتنياهو كانت استفزازية بشكل كبير للشرق الأوسط، وبالأخص لإيران، عندما زعم أن إسرائيل تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من التوغل في الداخل الإيراني وفي جميع دول الشرق الأوسط، كما أطلق بعض العبارات الرنانة حول سعي إسرائيل للسلام، وهو ما يتناقض مع المشاهد الحالية.

نتنياهو صرح بأنه لن يهدأ له بال حتى تحقق إسرائيل أهدافها،

وأوضح أن نتنياهو صرح بأنه لن يهدأ له بال حتى تحقق إسرائيل أهدافها، موجهًا رسائل إلى الشعب اللبناني بأن الحرب ليست ضد الشعب اللبناني بل ضد حزب الله، وتفاخر باغتيال القادة السياسيين في حماس وحزب الله.

ولفت مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” إلى أن هناك إجراءات أمنية غير مسبوقة تحيط بمقر الأمم المتحدة، في الوقت الذي كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو موجودا في مقر الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الأمنية تسببت في إزعاج كبير للمارة، فقد انتشرت قوات الأمن بكثافة تحسبًا لأي مظاهرات محتملة، وقد شهدت محيط مقر الأمم المتحدة استنكارًا ورفضًا لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأشار إلى أن نتنياهو رسم الرؤية الإسرائيلية، المدعومة أمريكيًا، حول كيفية تشكيل المشهد في غزة ولبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى جعل غزة خالية من الطابع العسكري ومن وجود حماس، وقد دافعت عن هذه الرؤية كل من إسرائيل وأمريكا والدول الموالية لهم.