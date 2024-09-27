عباس شراقي يحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة (فيديو)

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه وقع زلزال اليوم على عمق 10 كم وعلى بعد 140 كم فقط من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وحذر شراقي مجدداً من المخاطر المتزايدة التي تحيط بسد النهضة، موضحاً أن سد النهضة يحتجز حالياً حوالي 60 مليار متر مكعب من المياه، أو ما يعادل 60 مليار طن، مما يضع ضغطاً هائلاً على القشرة الأرضية الهشة في تلك المنطقة نتيجة وجود الأخدود الإفريقي، الذي يتميز بانتشار الفوالق والتشققات الأرضية.

تكرار الزلازل مع امتلاء سد النهضة قد يؤدي إلى تأثيرات كارثية

وأضاف الخبير الجيولوجي أن تكرار مثل هذه الزلازل، خاصة مع امتلاء سد النهضة ؛ قد يؤدي إلى تأثيرات كارثية، مؤكداً أن السد يمثل "قنبلة مائية" قد تنفجر في أي لحظة، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وأشار إلى أن منطقة الأخدود الإفريقي تعتبر واحدة من أكثر المناطق هشاشة في القارة الأفريقية، وتتعرض باستمرار لنشاط زلزالي وبركاني، مما يزيد من احتمال انهيار سد النهضة مع مرور الوقت.

وقال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، للقاهرة اليوم هي نتاج لشهور وسنوات من التنسيق والتعاون بين البلدين، موضحا أن ما تراه أمريكا أن الحوار الاستراتيجي اليوم نتاج لجهود بين السفارة الأمريكية والمصرية.

وأضاف "سامويل وربيرج"، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تعاون بين القطاع الخاص المصري والأمريكي، وخاصة القطاعات التعليمية، لتأسيس فروع جديدة من الكليات الأمريكية في مصر، موضحا أن زيارة اليوم تأتي لزيادة التنسيق بين مصر وأمريكا لإنهاء الحرب.



مناقشات حول الوضع في ليبيا وأزمة سد النهضة



وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هناك مناقشات حول الوضع في ليبيا وأزمة سد النهضة، مؤكدا على ترحيب مصر الكبير بالوفد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الوزير بلينكن تحدث عن ضرورة وجود الإرادة السياسية من الجانبين، لإيجاد حلول لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر والولايات المتحدة وقطر وسطاء لحل أزمة.