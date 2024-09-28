مساعد وزير الخارجية الأسبق: إمكانيات حزب الله محدودة ويجب ضبط النفس (فيديو)

أكد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إمكانيات حزب الله محدودة ومن الصعب أن تمده إيران بإمكانيات الدفاع عن نفسه، ولهذا دائما ننصح بضبط النفس فى رد الفعل على إسرائيل.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أشدت قبل ذلك بالدبلوماسية الإيرانية التى رغم أنها أصيبت فى كرامتها عندما قتلت إسرائيل إسماعيل هنية فى قلب طهران بصاروخ موجه، ورأت إيران أن ذلك يضاف لأجندة رئيس وزراء إسرائيل وهو رجل طريد العدالة الدولية وفى بلده.

نتنياهو يريد عمل عنيف من أجل توسيع رقعة الصراع فى المنطقة



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن بنيامين نتنياهو يريد عمل عنيف من أجل توسيع رقعة الصراع فى المنطقة، لأنه رجل مطلوب للعدالة، وطريقه الوحيد للهروب من العدالة استمرار الحرب، وفى تقديرى أن حجم إسرائيل أصغر من أنها تحارب لفترة طويلة أو تحارب على جبهتين.

وأكد جمال بيومى، انا من الذن يراهنون على الصمود الفلسطينى، لأنه سيجر إسرائيل لموقف لا قبل لها به، وستخسر الكثير على الأرض وفى أشخاصهم المهددين لدخول السجن.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت مستوى الاستنفار الأمني والعسكري استعدادًا لرد محتمل من حزب الله على الغارات التي استهدفت مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومحاولة اغتيال أمينه العام حسن نصر الله. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة عقب الضربات الجوية الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن القيادة العسكرية في إسرائيل تعمل على تقييم الوضع الأمني وتحديد الخطوات اللازمة لمواجهة أي ردود فعل قد تصدر عن حزب الله، الذي يُعتبر القوة الرئيسية في لبنان. وأشارت التقارير إلى أن الحزب قد يرد على الغارات بتكثيف هجماته على الأهداف الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت هيئة البث أن المنظومة الأمنية في إسرائيل تتخذ احتياطات إضافية تحسبًا لهجوم من جانب إيران أيضًا، التي تدعم حزب الله في صراعاته مع إسرائيل. وقد أبدت القيادة الإسرائيلية قلقها من احتمال تصعيد النزاع ليشمل مناطق أوسع في الشرق الأوسط.

في سياق متصل، أُغلقت بعض المناطق الحدودية وأُعيد نشر القوات العسكرية في المناطق الحساسة، بما في ذلك المناطق المحاذية للبنان، بهدف تعزيز الجاهزية لمواجهة أي تصعيد محتمل. كما تم تكثيف الدوريات الجوية والبرية في المنطقة لضمان سلامة المواطنين.

لافروف يلتقي بالصباغ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة



التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوزير الخارجية السوري بسام الصباغ، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويُعتبر هذا اللقاء مهمًا في سياق تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة.

بدأت المباحثات بين الوزيرين بتوقيع وثيقة تعاون تهدف إلى مواجهة العقوبات الأحادية الجانب، حيث أشار الصباغ إلى أهمية هذه الوثيقة في تعزيز العلاقات الثنائية. وأكد الصباغ في تصريحاته عقب الاجتماع: "ناقشنا علاقاتنا الثنائية ووقعنا وثيقة تعاون تهدف إلى مواجهة العقوبات".

ورغم الأهمية السياسية للقاء، أوضح الصباغ أنه لم يتم التطرق إلى إمكانية عقد لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال المباحثات.