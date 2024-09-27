خبير عسكري: ما يحدث الآن في لبنان يعبر عن حرب شاملة (فيديو)

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يحدث الآن في لبنان يعبر عن حرب شاملة وأنه هناك حالة تخوف من أن تدخل طهران الحرب.



وأضاف «ملاعب»، خلال مداخلة على فضائية«القاهرة الإخبارية»، أن إيران لها حساباتها الخاصة وإذا حاولت الدخول، فإنه وجود الأمريكيين في المنطقة سيمنعها في الحرب، وإعطاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمتابعة التدمير والقتل والتهجير كما فعلت في غزة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال مستمر في عدوانه على إقليم الشرق الأوسط وانه قدر على احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأنها لا يحل لها أن تحتله بموجب اتفاقيتها كما احتلت غزة كاملة، وبدأت في تهجير الضاحية وهي باتجاه احتلال جنوب لبنان.

وتابع: «عندما يأتي قائد القيادة الامريكية الوسطى إلى إسرائيل كل أسبوعين ويوضح أن لديهم مشاركة في تقدير الموقف وفي ما تخطط له الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية»، مؤكدًا ان كل ما تفعله إسرائيل يأتي بعد مشورة مع القيادة الأمريكية الوسطى.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن القوات الإسرائيلية مستمرة في استهداف مواقع وصفها بـ "الإرهابية" في لبنان، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية لحماية مواطني إسرائيل من التهديدات المتزايدة ، وأكد أن الجيش قصف المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف المتحدث أن الجيش نفذ "ضربة دقيقة" على المقر الرئيسي لقيادة حزب الله، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت ضمن حملة أوسع تستهدف البنية التحتية العسكرية للحزب. "لقد تم استهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية بشكل مباشر،" حسب تصريحاته، موضحاً أن الضربات تأتي رداً على الهجمات المستمرة من قبل حزب الله على الأراضي الإسرائيلية.

الضاحية الجنوبية تعتبر معقلاً أساسياً لحزب الله، وتعد هذه العملية واحدة من أعنف الضربات التي تنفذها إسرائيل ضد مواقع الحزب في بيروت. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث يشن حزب الله هجمات صاروخية متواصلة على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

من جهة أخرى، حذرت عدة أطراف دولية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، خصوصاً في ظل عدم وجود مؤشرات على تهدئة الأوضاع قريباً.

نتنياهو يغادر إحاطة صحفية في نيويورك بشكل عاجل بسبب الأحداث في الضاحية الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى مغادرة إحاطة صحفية بشكل عاجل في نيويورك، مساء اليوم، بسبب التطورات المتسارعة في الضاحية الجنوبية بلبنان.

وكان نتنياهو يعقد لقاءً مع الصحفيين في إطار زيارته الحالية للأمم المتحدة، حين تلقى معلومات عاجلة عن التصعيد العسكري المتعلق بالضاحية الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله. وعلى الفور، غادر نتنياهو الاجتماع للتعامل مع الأزمة الأمنية الجديدة.