أحمد الكأس: السوبر الأفريقي خارج التوقعات والقمة ستكون مختلفة

تحدث أحمد الكأس نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.

وقال أحمد الكأس في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"مباراة الأهلي والزمالك دائمًا ليس لها تقييمات أوتوقعات، مباراة القمة مختلفة".

وأكمل:"بشأن الصفقات ليس لها تقييم أيضا، المباراة سوف تصبح مختلفة"

وأختتم حديثه قائلًا:"التوفيق من عند الله، إذا حالفك الحظ سوف يتم حسم المباراة".

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقي يوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وعُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملاً: "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من: عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.