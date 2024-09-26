تعديلات على لائحة الدبلوم المهني "الجيوماتكس" في جامعة القاهرة

وافق مجلس جامعة القاهرة على إجراء بعض التعديلات على اللائحة الدراسية الخاصة بالدبلوم المهني الخاص "الجيوماتكس" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة تغيير مسمي الدبلوم من (دبلوم مهني بيني) إلى (دبلوم مهني خاص)، وتعديل لائحة الدكتوراة في فلسفة العلوم في النانو تكنولوجي بالكلية بناء علي خطاب المجلس الأعلى للجامعات.

وأقر مجلس جامعة القاهرة اللائحة المالية الخاصة باللائحة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلة الليسانس بكلية الآداب، والتعديلات التي أوصت بها لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات لبرنامج " علوم العمليات الحيوية والمواد الحيوية " برنامج خاص بمصروفات لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم.

انعقاد مجلس جامعة القاهرة

وعقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والخدمية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة باسم المجلس الشكر للقيادة السياسية لدعمها الكبير لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، مشيرًا إلى أن عملية التطوير مقرر لها أن تتم على ثلاث مراحل وفق المعايير العالمية، لتنتهي قبل الاحتفال بمرور مائتي عام على إنشاء المستشفى التي تعد درة تاج المستشفيات الجامعية في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.

كذلك ناقش مجلس جامعة القاهرة انتهاء جميع الكليات من الإستعداد لإستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024/2025، وكذلك جاهزية المدن الجامعية لإستقبال الطلاب القدامي والجدد وبدء تسكينهم وفق القواعد والضوابطالمحددة.

وقدم مجلس جامعة القاهرة، التهنئة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لحصولها على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي الدولي من الهيئة البريطانية ASIC ، كما قدم المجلس التهنئة لعلماء الجامعة الذين تم ادراجهم ضمن قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات لعام 2024، والتي أعلنتها جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث تصدرت جامعة القاهرة كافة الجامعات المصرية ب ٧٦ عالما.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة قانونية وفنية وإدارية لمراجعة ملف الوحدات السكنية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، وتقديم تقرير حول نتائج الأعمال، لإنجاز المشروع في أسرع وقت وتسليم الوحدات للملاك بعد تذليل كل العقبات.