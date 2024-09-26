القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك لي نهائي السوبر الإفريقي، والذي تحتضنه المملكة العربية السعودية.



ويشارك الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، بصفته حاملًا بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيقه البطولة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا،بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادلالسلبي دون أهداف، للمرة الثانية عشر في تاريخه.

بينما يشارك الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، بصفته حاملًا بطولةالكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه في مباراة النهائي أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياببنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا، مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك، في منافسات كأس السوبر الإفريقي، غدًا الجمعةالموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، عبر قناتي mbc masr 1، وmbc masr 2، وقناة Bein Sports.

وسبق وفاز النادي الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي فى 8 مناسبات، في حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في بطولة السوبر الإفريقي، غدًا الجمعة الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.