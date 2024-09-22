اشتعال حريق داخل مطعم شهير في الزمالك

شب حريق داخل أحد المطاعم الشهيرة في منطقة الزمالك، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى منطقة الزمالك، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

