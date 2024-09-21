نفوق 7 رؤوس ماشية في حريق هائل داخل مزرعة مواشي

اندلع حريق هائل داخل مزرعة مواشي فى قرية شبرا قاص مركز السنطة بمحافظة الغربية، نتج عنه نفوق 7 رؤوس ماشية، وإصابة 4 رؤوس بحروق، وأتت النيران على محتويات المزرعة بالكامل، انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم إخماد النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل مزرعة مواشي بقرية شبرا قاص مركز السنطة.

هرعت الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم إخماد النيران، وتسبب الحريق فى نفوق 7 رؤوس ماشية وإصابة 4 رؤوس مواشى أخرى بحروق متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفى سياق متصل اندلع حريق داخل منزل فى منطقة العياط، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفى سياق آخر.. نجاحات متتالية لقطاع مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية في ضبط العديد من قضايا المخدرات والأسلحة النارية في مديريتى أمن (القليوبية - الدقهلية).

فقد تمكنت من ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة نستعرض الضبطيات خلال السطور التالية:

مديرية أمن القليوبية:

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم (2 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1٫200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

مديرية أمن الدقهلية:

ضبط "عنصر إجرامي (له معلومات جنائية)" بدائرة مركز شرطة أجا وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – 3 فرد محلى - 7 خزائن متنوعة– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7٫5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص مخدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

كما تلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز بغياب نجلها عن مسكنهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإستعانة بالمتغيب فـى أعمال التنقيب عن الآثار بإحدى القرى بدائرة المركز ، وأثناء الحفر إنهالت الأتربة عليه مما أدى إلى وفاته.

وأضافت التحريات بأن المتهمين قاموا بترك المجني عليه والإنصرف من محل الواقعة عقب تسوية التربة لإخفاء موقع الحفر وأرشدوا عن محل الواقعة وتم استخراج جثة المتغيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.