اندلاع حريق داخل منزل فى منشأة القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت عدد من سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.