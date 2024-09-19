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غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة
الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

اندلاع حريق داخل منزل فى منشأة القناطر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم من دون إصابات

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إخماد حريق مخزن ملابس في مصر الجديدة

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت عدد من سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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