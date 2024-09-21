السيطرة على حريق إندلع في حظيرتين بسبب تطاير الشرر بساقلتة

إندلع حريق في حظيرة بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وامتدت النيران إلى حظيرة مجاورة دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمباني المجاورة وجرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغا بنشوب حريق في حظيرة بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بحظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية والبوص ملك "أيمن . ع . ح . ع" 40 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية وأمتدت النيران لحظيرة مجاورة بذات المكونات ملك "أحمد . ع . ع . ع" 40 سنة موظف ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .



وبسؤال مالكي الحظيرتين قررا بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بحظيرة الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق كمية من البوص والتبن .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل في العقد الرابع من العمر مصابا برش خرطوش متفرق بالجسم وعامل آخر يبلغ من العمر 31 سنة مصابًا برش خرطوش بالقدمين في مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بسبب أولوية المرور بالطريق وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "يوسف . و . م . خ" 40 سنة عامل مصاباً برش خرطوش متفرق بالجسم و"حشمت . د . ت . ح" 31 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالقدمين " - وتم نقلهما لمستشفي البلينا المركزي وتحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي .

وطرف ثان "محمود . س . ح . ا"41 سنة عامل و"إسماعيل . س . ا . م" 24 سنة حاصل علي دبلوم الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم في الواقعة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته لخلاف بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .