النار كلت البضاعة.. حريق ضخم في مخزن أدوات منزلية 4 أدوار بالمنوفية

شب حريق هائل في أحد مخازن الأدوات المنزلية بمركز أشمون محافظة المنوفية، مكون من أربعة طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق من دون خسائربشرية.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغًا عن الحادث، واستدعيت 4 سيارات إطفاء إلى الموقع، وفرض كردون أمني حول منطقة الحريق لمنع انتشاره.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتمكن رجال الحماية المدنية من التدخل السريع والسيطرة على الحريق، الذي لم يسفر عن أي إصابات وجرى تحرير محضر بالواقعة وفتح تحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

