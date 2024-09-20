الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

النار كلت البضاعة.. حريق ضخم في مخزن أدوات منزلية 4 أدوار بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

شب حريق هائل في أحد مخازن الأدوات المنزلية بمركز أشمون محافظة المنوفية، مكون من أربعة طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق من دون خسائربشرية. 

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بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغًا عن الحادث، واستدعيت 4 سيارات إطفاء إلى الموقع، وفرض كردون أمني حول منطقة الحريق لمنع انتشاره.


وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتمكن رجال الحماية المدنية من التدخل السريع والسيطرة على الحريق، الذي لم يسفر عن أي إصابات وجرى تحرير محضر بالواقعة وفتح تحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.
 

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