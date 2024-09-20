حريق يلتهم سيارة ملاكي حال سيرها بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق بسيارة ملاكي حال سيرها بدائرة المركز بسبب ماس كهربائي بتوصيلات موتور السيارة دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بسيارة بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي ملك وقيادة "محمود . ع . م . ا" 46 سنة صيدلي يقيم دائرة المركز فوجئ قائدها بانبعاث أدخنة من أسفل كابود السيارة وإشتعال النيران بمقدمهتا وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بتوصيلات موتور السيارة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق مقدمة السيارة، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي سائق توك توك في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمته سيارة ملاكي حال عبوره الطريق وجرى ضبط السيارة وقائدها ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفـي بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "فيصل . م . ع . س" 44 سنة عامل يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو "عمر . ع . ا . ع" 25 سنة سائق توك توك يقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفـي "محمد . ع . ا . ع" 31 سنة سائق يقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .