فحص حريق شقة بولاق الدكرور لكشف أسبابه

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، لفحص أسبابه وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ‏لاسيما جرائم الااتجار فى الأسلحة النارية ‏والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط ‏العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.‏

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه. ع وأحمد. ع وصالح. ع بالسجن 3 ‏سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالاتجار في الآثار.‏

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس ‏الأعلى للآثار.‏

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد. ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع ‏عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة ‏السلاح المضبوط. ‏

وقضت المحكمة ببراءة وجيه. ع وصالح. ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر ‏الأثري ونزع الآثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 ‏مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية ‏‏(لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة ‏الشكل من الحجر الجيري).‏

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، ‏وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الاتجار. ‏

إخفاء القطع الأثرية:

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع ‏علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم ‏المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص ‏بحيازته وإحرازه.‏

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء (4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية ‏أو المهنية.