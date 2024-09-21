مصرع طفلة اثر حريق هائل بمنطقة جناكليس بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها حرقا اثر انفجار أسطوانة بوتاجاز باحد العقارات بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية، مما تسبب فى حالة ذعر وفزع بين المواطنين .

وكان اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول بوجود حريق بالعقار شارع ذو الفقار بمنطقة جناكليس، دائرة القسم .،

انتقل ضباط قسم الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى شقق العقار المشار إليه نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز، مما أدى إلى حدوث موجة انفجارية أسفرت عن وفاة طفلة.

تمت السيطرة على النيران وإخمادها ونقل جثة المتوفية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق ،نتدبت جهات الأمن فريقا من البحث الجنائي لمعاينة وحدة سكنية نشب بها حريق، بحي جناكليس شرق الإسكندرية، للوقوف على الأسباب.