الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

رحلة الموت.. مصرع سائق في حادث تصادم بمدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت مدينة نصر بمحافظة القاهرة خلال الساعات الماضية حادث تصادم مأسوي بين سيارتين أسفر عن مصرع مدير شركة مقاولات وسائق "أوبر" وإصابة طالبان وتم نقلهم للمستشفى. 

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق السويس، ووجود متوفيين ومصابين بطريق السويس.


على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي “أوبر” وبداخلها سائق توفي متأثرًا بإصابته بجروح بفروة الرأس وكسور بالذراعين وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبصحبته مدير شركة للمقاولات توفي متأثرًا بإصابته بجروح بفروة الرأس وكسور بالقدمين وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم بسيارة أخرى بداخلها طالبان أصيبا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى القاهرة الجديدة لتلقى العلاج .

 

وبعمل التحريات تبين انفجار الإطار الأمامي للسيارة الأولى أثناء سيرها على الطريق، الأمر الذي أدى لعبورها للجهة المقابلة واصطدامها بالثانية، ونتج عن ذلك وفاة قائد السيارة الأولى ومستقلها، وإصابة مستقلي السيارة الثانية وتلفيات بالسيارتين.
 

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