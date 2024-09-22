بالأسماء.. إصابة 11 شخصا أعلى طريق الداخلة في حادث تصادم

شهد أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وسيارة نقل أسفر عن إصابة 11 شخصًا وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم لميكروباص أجرة بالطريق الواصل بين قرية "الموشية" ومدينة "موط" في مركز الداخلة.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وتبين من المعاينة الأولية إصابة شخص بإصابات متفرقة في الجسد وهم:

محمد إسماعيل سبع، 50 سنة رمضان محمد سيد، 53 سنة إبراهيم أحمد سيد، 58 سنة سها شوقي حنفي، 20 سنة يوسف مهدي محمد، 16 سنة مصطفى محمد إمام، 20 سنة بلال محمد خضر، 27 سنة حنان يوسف محمد، 31 سنة إسلام محمد سعد، 25 سنة مريم عطية سليمان، 49 سنة محمد محمد أحمد، 19 سنة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج المناسب، وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.