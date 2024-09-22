مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بأمريكا

قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار وقع في وقت متأخر من ليلة السبت في مدينة برمنغهام في ولاية ألاباما الأمريكية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وقال الضابط في شرطة برمنغهام ترومان فيتزغيرالد: "بعد التحدث مع ضباط الشرطة والمحققين لدينا، علمنا بسقوط عشرات الضحايا جراء إطلاق النار في المنطقة.

وبحسب فيتزغيرالد، فإن ضحايا الحادث رجلان وامرأة قتلا في مكان الحادث، بينما توفي شخص آخر في المستشفى.

وأشار الضابط إلى أن المحققين يحددون ما إذا كان إطلاق النار قد تم من سيارة مارة أم أن مطلقي نار كانوا راجلين في مكان الحادث.

نقل رجال الإسعاف 8 أشخاص من مكان الحادث إلى المستشفيات، فيما طلب آخرون المساعدة الطبية.

وقال فيتزغيرالد إن حياة 4 مصابين على الأقل معرضة للخطر.